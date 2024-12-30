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Царьград

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Чита.ру: Полицейские задержали депутата под наркотиками в Чите

Чита.ру: Полицейские задержали депутата под наркотиками в Чите

Задержанный полицейскими водитель под наркотиками оказался депутатом читинской думы.Стражи порядка задержали в Чите 23-летнего депутата гордумы Евгения Калинина.

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Комментарии
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Амара Карпова
в ГД бардак, грязь🤮💩рыба гниет с головы же💯и в регионах такие же бараны🤮
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19 час.

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