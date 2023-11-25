Кадыров объявил о вылете спецборта с добровольцами из Грозного в зону СВО

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объявил о вылете специального воздушного судна с добровольцами из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
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