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Воронежские новости

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Илья Иванов прокомментировал снятие наблюдателей КПРФ в Воронеже

Илья Иванов прокомментировал снятие наблюдателей КПРФ в Воронеже

В ходе пресс-конференции в Воронежском Доме журналистов корреспондент «Воронежских новостей» задал главе облизбиркома Илье Иванову вопрос о заявлении Геннадия Зюганова.

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