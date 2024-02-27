По данным испанских СМИ, власти страны изначально знали, что в их страну прибыл с Украины российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, за денежное вознаграждение передавший вверенный ему вертолет боевикам киевского режима.
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