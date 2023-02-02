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  • bngor68 Агеев
    Там описка. В оригинале было написано: "Найден ржавый меч".  А можно задать тебе вопрос? А сколько лет железной руде ...Найдены меч длино...
  • Владимир Акулов
    Найден  меч  из  железа  ,  которому  1500лет  !!  Вранье  !  Железо  ржавеет  со  скорость  1мм  за  10  лет...Любое...Найдены меч длино...
  • vera korneeva
    Согласна с предыдущими авторами. Каждый из нас сейчас думает как помочь нашим бойцам, а эти нелюди веселятся таким об..."Руками и ногами"...

В Барнауле задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти

В Барнауле задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти

В Барнауле задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм" Сотрудники полиции задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти в Барнауле.

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