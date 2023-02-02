В Барнауле задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм" Сотрудники полиции задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти в Барнауле.