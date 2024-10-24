Поезда на Балтийском направлении задерживаются на 10 минут

Возможны и более длительные опоздания Поезда на Балтийском направлении (на/от станций Калище, Ораниенбаум) по техническим причинам следуют с задержками, отправляются и прибывают в пункт назначения с опозданием от 10 минут.
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