Законопроект о защите русского языка. Вячеслав Викторович Володин: Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке.
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Законопроект о защите русского языка. Вячеслав Викторович Володин: Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке.
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