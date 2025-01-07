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Два БДК и фрегат ВМФ РФ замечены в районе сирийского порта Тартус

Два БДК и фрегат ВМФ РФ замечены в районе сирийского порта Тартус

Два больших десантных корабля – «Александр Шабалин» (проект 775) и «Иван Грен» (проект 11711), а также фрегат ВМФ РФ «Адмирал Григорович» (проект 11356) в настоящее время находятся в районе сирийского порта Тартус, где расположена российская военная база.

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