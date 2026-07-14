Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 145 подписчиков

Спутники показали, как идет строительство крупнейшего футбольного стадиона в мире

Спутники показали, как идет строительство крупнейшего футбольного стадиона в мире

Строительство стадиона Grand Stade Hassan II / © TS Новый Grand Stade Hassan II возводится недалеко от Касабланки и станет центральным элементом масштабной программы развития, включающей строительство и модернизацию аэропортов, гостиничной инфраструктуры, транспортной сети и городских объектов.

Вернуться к статье