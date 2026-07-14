Спутники показали, как идет строительство крупнейшего футбольного стадиона в мире

Строительство стадиона Grand Stade Hassan II / © TS Новый Grand Stade Hassan II возводится недалеко от Касабланки и станет центральным элементом масштабной программы развития, включающей строительство и модернизацию аэропортов, гостиничной инфраструктуры, транспортной сети и городских объектов.
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