Конгрессмен Филлипс вышел из президентской гонки США, поддержав Байдена

Еще один кандидат на пост президента США выбыл из предвыборной гонки. От борьбы отказался член палаты представителей Конгресса Дин Филлипс, поддержав при этом действующего американского лидера Джо Байдена.
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