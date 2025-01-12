Медвежий угол
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Медвежий угол

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Оскорбили "русское население". Посетитель кафе сделал замечание и был избит толпой азербайджанцев

Оскорбили "русское население". Посетитель кафе сделал замечание и был избит толпой азербайджанцев

Вдумчивый сибиряк Petrov Sergey/news.ru Мужчина попал в больницу с серьёзными травмами после того, как его побили выходцы из Азербайджана.

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Комментарии
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Александр Павлов
Или сознательно не реагирует.
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3 час.
Виктор Мурашов
До каких пор наша полиция будет спать? Почему порядок должен наводить Бастрыкин? Почему Колокольцев до сих пор при погонах и на должности? Его давно уже пора снять. Куда президент смотрит? Силовой блок - это его вотчина.
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3 час.
Н
Наталья
С такими &quot;друзьями&quot; и врагов не нужно!
Ответить
16 мин.

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