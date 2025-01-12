Оскорбили "русское население". Посетитель кафе сделал замечание и был избит толпой азербайджанцев

Вдумчивый сибиряк Petrov Sergey/news.ru Мужчина попал в больницу с серьёзными травмами после того, как его побили выходцы из Азербайджана.
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