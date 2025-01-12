Оскорбили "русское население". Посетитель кафе сделал замечание и был избит толпой азербайджанцев

Виктор Мурашов

До каких пор наша полиция будет спать? Почему порядок должен наводить Бастрыкин? Почему Колокольцев до сих пор при погонах и на должности? Его давно уже пора снять. Куда президент смотрит? Силовой блок - это его вотчина.