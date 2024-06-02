Президент России Владимир Путин принял решение о замене Сергея Шойгу на посту министра обороны.
Почему на самом деле Путин заменил Шойгу на Белоусова?
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Ваша Светлость
"Путин, обладая огромным опытом в политике и управлении, доверил Белоусову эту ответственную роль..." Назначение Андрея Белоусова несомненно сильный ход, а вот "огромный опыт Путина" не помешал под его крылышком плодиться всеобъемлющей коррупции, кумовству. Я не уверен, что до него не доходили "подвиги" замов Шойги, они же не вчера начали красть, значит они входили в систему координат "вертикали" власти. А ведь воруют не только в МО, воруют везде, почему молчат о ЖКХ, скромненько упоминают о "трудолюбивых" мигрантах, а это на 100% коррумпированная тема! В промышленности, энергетике, сельском хозяйстве воруют не меньше, а с Белоусовым повезло только МО, а как с остальными быть?!! Где на всех них набрать Рэмбовичей?!:))
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15 час.
Анфиса Иванова
" А ведь воруют не только в МО, воруют везде, почему молчат о ЖКХ, скромненько упоминают о "трудолюбивых" мигрантах, а это на 100% коррумпированная тема!" Ваша Светлость, а ведь и в самом деле - ПОЧЕМУ МОЛЧАТ?! Как вы думаете???!!!
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13 час.
Ваша Светлость
У нас гадов-воров больше чем Белоусовых, на всех не хватает, некому там "работать" но это пока, Путин открыл ящик Пандоры и люди ждут от него жестких решений, пока ждут...
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12 час.
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