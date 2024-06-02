Почему на самом деле Путин заменил Шойгу на Белоусова?

Ваша Светлость

"Путин, обладая огромным опытом в политике и управлении, доверил Белоусову эту ответственную роль..." Назначение Андрея Белоусова несомненно сильный ход, а вот "огромный опыт Путина" не помешал под его крылышком плодиться всеобъемлющей коррупции, кумовству. Я не уверен, что до него не доходили "подвиги" замов Шойги, они же не вчера начали красть, значит они входили в систему координат "вертикали" власти. А ведь воруют не только в МО, воруют везде, почему молчат о ЖКХ, скромненько упоминают о "трудолюбивых" мигрантах, а это на 100% коррумпированная тема! В промышленности, энергетике, сельском хозяйстве воруют не меньше, а с Белоусовым повезло только МО, а как с остальными быть?!! Где на всех них набрать Рэмбовичей?!:))