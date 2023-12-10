Боррель: в ЕС обсудят предложения по увеличению вклада в военный потенциал Киева

В Европейском союзе обсудят предложения по увеличению вклада в военный потенциал киевской стороны. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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