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Китай

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Китай призывает Филиппины прекратить посягательства на его суверенитет и провокационные действия -- МИД КНР

Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в понедельник призвала Филиппины перестать совершать посягательства на суверенитет Китая и провокационные действия, прекратить безосновательные нападки и клевету в отношении Китая и не подрывать мир и стабильность в Южно-Китайском море.

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