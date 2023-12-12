Китай призывает Филиппины прекратить посягательства на его суверенитет и провокационные действия -- МИД КНР

Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в понедельник призвала Филиппины перестать совершать посягательства на суверенитет Китая и провокационные действия, прекратить безосновательные нападки и клевету в отношении Китая и не подрывать мир и стабильность в Южно-Китайском море.