Ковальчук: «Овечкин сезон начал супер. Осталось 34 шайбы до великого рекорда НХЛ. Мы все поддерживаем его в этом»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук оценил форму бывшего одноклубника по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Очень смешно! Это все наркоманы и этот Зеленский!» Гаджиев — о попадании в список «Миротворца»
- «Зеленского будут судить народным судом за то, что он свой народ уничтожил» — экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили
- «Мы полвека воевали с Россией. Сейчас нам с комфортно именно с русскими». Мощный дагестанец из UFC Шара Буллет
Свежие комментарии