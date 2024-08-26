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Обнаружено новое вредоносное ПО для macOS. Это Cthulhu Stealer

Обнаружено новое вредоносное ПО для macOS. Это Cthulhu Stealer

Специалисты из Cado Security выявили новую вредоносную программу, нацеленную на пользователей Apple macOSВ мире кибербезопасности на повестке дня новый тревожный вызов для пользователей macOS: недавно исследователи из Cado Security обнаружили новую угрозу под названием Cthulhu Stealer, направленную на кражу конфиденциальной информации с устройств Apple.

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