Засветился довольно редкий Т-64БМ «Булат» ВСУ с антидроновым козырьком типа «ракушка» на одном из направлений.
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Засветился довольно редкий Т-64БМ «Булат» ВСУ с антидроновым козырьком типа «ракушка» на одном из направлений.
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