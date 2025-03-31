В России предложили ужесточить контроль за оборотом оральных контрацептивов.

Российские эксперты предложили ужесточить контроль за оборотом оральных контрацептивов. Их свободная продажа в аптеках и самоназначения могут негативно влиять на репродуктивное здоровье женщин, заявили в союзе пациентов.
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