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Полезные советы

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В России предложили ужесточить контроль за оборотом оральных контрацептивов.

В России предложили ужесточить контроль за оборотом оральных контрацептивов.

Российские эксперты предложили ужесточить контроль за оборотом оральных контрацептивов. Их свободная продажа в аптеках и самоназначения могут негативно влиять на репродуктивное здоровье женщин, заявили в союзе пациентов.

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