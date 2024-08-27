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Гладков назвал контролируемой ситуацию на границе в Белгородской области

Ситуация на границе в Белгородской области сложная, но контролируемая, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, комментируя появивушуюся в Сети информацию о том, что враг пытается прорваться через границу.

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