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Регионы России

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В Киеве из-за повреждения линии электропередачи почти 70% города остались без водоснабжения

В Киеве из-за повреждения линии электропередачи почти 70% города остались без водоснабжения

Из-за повреждения важной линии электропередачи почти 70% Киева остались без водоснабжения. Об этом сообщило украинское издание «Страна.

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