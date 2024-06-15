Под Петрозаводском проходит фестиваль «Воздух Карелии». Фоторепортаж

14 июня стартовал фестиваль «Воздух Карелии» (6+). Он проходит в вотчине Талвиукко в Чалне. В первый день фестиваля на сцену вышли группы «Полифония», «Са:Ми», «Nagart», «Rammproject», «Троль гнет ель», «План Ломоносова», «Jane Air», Лиза Рычкова, Вадим Самойлов.
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