Под Петрозаводском проходит фестиваль «Воздух Карелии». Фоторепортаж

14 июня стартовал фестиваль «Воздух Карелии» (6+). Он проходит в вотчине Талвиукко в Чалне. В первый день фестиваля на сцену вышли группы «Полифония», «Са:Ми», «Nagart», «Rammproject», «Троль гнет ель», «План Ломоносова», «Jane Air», Лиза Рычкова, Вадим Самойлов.