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МОСИНФОРМ

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Первый этап «Московского чекапа» прошли более 260 тыс. молодых горожан

Первый этап «Московского чекапа» прошли более 260 тыс. молодых горожан

Свыше 900 тысяч москвичей завершили онлайн-этап новой программы заботы о здоровье «Московский чекап» с момента ее запуска.

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