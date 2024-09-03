Стартовал прием заявок на сертификат «ЯНАОлимп» для одаренных школьников

Заявки будут приниматься до 30 сентября. Для участия в конкурсном отборе основные критерии — успешные результаты в предметных олимпиадах, входящих в перечень Министерства просвещения Российской Федерации.
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