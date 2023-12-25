На ЕГЭ по математике не разрешат калькуляторы

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев заявил, что на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике не будет разрешено использование калькуляторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии