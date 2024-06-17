Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Кремле дали оценку словам Столтенберга о приведении ЯО к боеготовности

В Кремле дали оценку словам Столтенберга о приведении ЯО к боеготовности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о начале переговоров о приведении ядерного оружия в боеготовность не укладывается в слова принятой в Швейцарии декларации.

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