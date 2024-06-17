В Кремле дали оценку словам Столтенберга о приведении ЯО к боеготовности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о начале переговоров о приведении ядерного оружия в боеготовность не укладывается в слова принятой в Швейцарии декларации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии