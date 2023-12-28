Мосголомбард проводит IPO по нижней границе и так сниженного диапазона

«Мосгорломбард» (материнская компания группы — «МГКЛ») установил цену первичного публичного размещения (IPO) на уровне 2,5 рублей за одну акцию, что является нижней границей ценового диапазона, следует из сообщения компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии