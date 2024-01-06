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Афиногенов о 50-летнем Хабибулине в «Торпедо»: «Это больше как пиар-ход, может быть. Всех взбаламутила эта акция! Значит, все по плану»

– 50-летний Николай Хабибулин подписал контракт с «Торпедо». Что думаете об этом? – Это, наверное, больше его решение.

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