Что нужно знать при работе с бетоном?

Бетон является одним из самых популярных строительных материалов на данный момент. Несмотря на появление огромного множества альтернатив, данные искусственный камень отличается доступной стоимостью, широким применением и относительной простотой в использовании.
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