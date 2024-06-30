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Что нужно знать при работе с бетоном?

Что нужно знать при работе с бетоном?

Бетон является одним из самых популярных строительных материалов на данный момент. Несмотря на появление огромного множества альтернатив, данные искусственный камень отличается доступной стоимостью, широким применением и относительной простотой в использовании.

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