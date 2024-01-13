На федеральной трассе «Дон» рядом с Краснодаром открыли пункт обогрева для водителей

На федеральной трассе «Дон» рядом с Краснодаром открыли пункт обогрева для водителейНа случай возникновения заторов на трассе оборудовали пункт обогрева в районе посёлка Знаменского на 1333 километре федеральной трассы М-4 «ДОН».
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