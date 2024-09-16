Полезные компьютерные игры получат в РФ специальную маркировку

В 2025 году в России запустится проект по добровольной маркировке видеоигр. Он призван стимулировать программистов создавать полезный для граждан контент, поддерживать отечественных производителей и начинающие студии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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