Царьград © Viktor Pogontsev/Russian Look/Globallookpress Похоже, что прогнозы туроператоров о ситуации на краснодарских курортах в связи с загрязнением моря и пляжей мазутом не сработали.
Русские не торопятся в Абхазию, несмотря на мазут в Анапе: Вот что происходит с путёвками
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
они все цены подымают потихоньку подняли смотрят народ терпит значит еще подымим.им поверьте на народ насрать. мигрантов завозят что бы работали и их это вполне устраивает. а что происходит в стране они ведь от этого ограждены. так и будут наглеть пока народ молчит.
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9 час.
Гулька
Если бы эти мигранты работали. Они же чуть осмотрятся вокруг и на рынках начинают оседать или в такси и курьерах.
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7 час.
САША ЛЕПАЕВ
как говорится это их устраивает. во первых где бы они не работали все равно заменяют наших дешевой рабочей силой. во вторых отвлечение наших граждан от всего что происходит в стране. ведь страна напичкана бизнесменами ждунами а в правительстве предателями. ведь у них все за границей и как вы думаете на кого они будут работать. правильно на врагов.почему до этих пор идет СВО. потому что очень много кто ставит палки в колеса. почему нет ответа тем странам которые предоставляют ракеты и наводят . это не украинцы наводят а напрямую западные страны. так там ихние семьи и как они будут уничтожать их. почему одни обещания а дела никакого нет.потому что в деме много прямых врагов . они же не прикасаемые как с ими боротся.
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6 час.
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