Русские не торопятся в Абхазию, несмотря на мазут в Анапе: Вот что происходит с путёвками

они все цены подымают потихоньку подняли смотрят народ терпит значит еще подымим.им поверьте на народ насрать. мигрантов завозят что бы работали и их это вполне устраивает. а что происходит в стране они ведь от этого ограждены. так и будут наглеть пока народ молчит.

САША ЛЕПАЕВ

как говорится это их устраивает. во первых где бы они не работали все равно заменяют наших дешевой рабочей силой. во вторых отвлечение наших граждан от всего что происходит в стране. ведь страна напичкана бизнесменами ждунами а в правительстве предателями. ведь у них все за границей и как вы думаете на кого они будут работать. правильно на врагов.почему до этих пор идет СВО. потому что очень много кто ставит палки в колеса. почему нет ответа тем странам которые предоставляют ракеты и наводят . это не украинцы наводят а напрямую западные страны. так там ихние семьи и как они будут уничтожать их. почему одни обещания а дела никакого нет.потому что в деме много прямых врагов . они же не прикасаемые как с ими боротся.