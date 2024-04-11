Германия получит БТР Boxer CRV из Австралии

Бронетранспортёр Boxer CRV с 30-мм боевым модулем австралийской армии (с) Архивное изображение Австралийское предприятие немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall выполнит заказ на изготовление 123 бронетранспортёров Boxer с 30-мм боевым модулем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии