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Электротранспорт в Крыму

Электротранспорт в Крыму

Речь идет об инновациях в туристическую отрасль. На нововведения потребуется всего два-три года. Создатель крымской «ЭлектроБуханки» (УАЗ на электрической тяге) Михаил Демурия выступил в Госсовете Крыма с предложением развивать электротранспорт в Крыму.

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