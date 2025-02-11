Речь идет об инновациях в туристическую отрасль. На нововведения потребуется всего два-три года. Создатель крымской «ЭлектроБуханки» (УАЗ на электрической тяге) Михаил Демурия выступил в Госсовете Крыма с предложением развивать электротранспорт в Крыму.