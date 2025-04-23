Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Tania Еременко НЕ сломили генерал майора Ивана Попова. И пусть только попробуют его засудить, без вины виноватого!!! И ВВП молчит - это неспроста - не простим, если генерала засудят..

Геннадий Свешников Браво!Генералу Ивану Попову -его место там на передовой, вместе с теми солдатами живыми и погибшими за правое дело, за которое судят его по произволу- выше стоящего интенданта.