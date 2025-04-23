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Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Царьград Коллаж Царьграда Бывший командующий 58-й армией ВС России, сломившей контрнаступ ВСУ в Запорожской области в 2023 году, генерал-майор Иван Попов выступил с последним словом в Тамбовском гарнизонном суде: "Я ошибался".

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Комментарии
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Tania Еременко
НЕ сломили генерал майора Ивана Попова. И пусть только попробуют его засудить, без вины виноватого!!! И ВВП молчит - это неспроста - не простим, если  генерала засудят..
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17 час.
Геннадий Свешников
Браво!Генералу Ивану Попову -его место там на передовой, вместе с теми солдатами живыми и погибшими за правое дело, за которое судят его по произволу- выше стоящего интенданта.
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10 час.
Геннадий Свешников
Это будет большая ошибка президента,не помилованы Ивана Попова во имя благополучия Отчизны за борьбу против фашизма на родной стороне.
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10 час.
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