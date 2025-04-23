Царьград Коллаж Царьграда Бывший командующий 58-й армией ВС России, сломившей контрнаступ ВСУ в Запорожской области в 2023 году, генерал-майор Иван Попов выступил с последним словом в Тамбовском гарнизонном суде: "Я ошибался".
Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
НЕ сломили генерал майора Ивана Попова. И пусть только попробуют его засудить, без вины виноватого!!! И ВВП молчит - это неспроста - не простим, если генерала засудят..
Ответить
17 час.
Геннадий Свешников
Браво!Генералу Ивану Попову -его место там на передовой, вместе с теми солдатами живыми и погибшими за правое дело, за которое судят его по произволу- выше стоящего интенданта.
Ответить
10 час.
Геннадий Свешников
Это будет большая ошибка президента,не помилованы Ивана Попова во имя благополучия Отчизны за борьбу против фашизма на родной стороне.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии