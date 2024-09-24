ТАСС: сотрудника центра аудита РЖД обвинили в участии в "Артподготовке"

Следствие обвинило ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения ОАО "РЖД" Алексей Демченко в участии в террористической организации "Артподготовка".
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