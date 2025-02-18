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«Если всё подтвердится, это, похоже, и есть политический общак литерал-глобалистов»

«Если всё подтвердится, это, похоже, и есть политический общак литерал-глобалистов»

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск продемонстрировал взятую из базы данных Администрации социального обеспечения (SSA) таблицу с количеством американцев, получающих соцпособия.

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