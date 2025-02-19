Ремонт дорог, новый мост через Оку, восстановление усадьбы Баташевых обсудили в Рязани

Губернатор Павел Малков провел 18 февраля заседание правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального правительства, на котором были утверждены ключевые изменения в областной бюджет и рассмотрены важные инициативы.
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