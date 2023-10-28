Детский театр «Зазеркалье» покажет «Синюю птицу»

В Санкт-Петербурге на сцене детского музыкального театра «Зазеркалье» состоится премьера мюзикла «Синяя птица» по сказке Мориса Метерлинка в постановке народного артиста России Александра Петрова, сообщает ТАСС.
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