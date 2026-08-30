Ульяновские десантники уничтожили пункт управления БПЛА и технику ВСУ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" в ходе боевого дежурства уничтожили пункт управления БПЛА, бронеавтомобили и наземные роботизированные платформы ВСУ.
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