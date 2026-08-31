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От цветов до «Госуслуг» и Google: перед 1 сентября мошенники охотятся за деньгами и аккаунтами россиян

От цветов до «Госуслуг» и Google: перед 1 сентября мошенники охотятся за деньгами и аккаунтами россиян

В ход идут фальшивые магазины, «школьные» приложения и несуществующие выплаты В преддверии нового учебного года RuStore и F6 рассказали о схемах, которые злоумышленники могут использовать против родителей, школьников, студентов и педагогов.

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