Военное обозрение

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    До3,14здится эта сопливая мразь, свои же и грохнут, или законопатят в психушку!Грета Тунберг: На...
  • Alexander Sinkevich
    а в польскую армию белорусов с картой поляка!Польский генерал ...
  • Людмила Амураль
    И это правильно!Польский генерал ...

Британская газета: Лондон получает российские нефтепродукты через свою бывшую колонию

Британская газета: Лондон получает российские нефтепродукты через свою бывшую колонию

Британская газета The Daily Telegraph отмечает, что на фоне усиливающихся антироссийских санкций Запада Великобритания нашла «черный ход», чтобы продолжать получать нефтепродукты из России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх