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Экономика Украины и война: с овощами и молоком придётся попрощаться, в бюджете — дыра

Экономика Украины и война: с овощами и молоком придётся попрощаться, в бюджете — дыра

Главной темой минувшей недели стали продолжающиеся удары по складам, логистическим терминалам и распределительным центрам торговых сетей.

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