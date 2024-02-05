Пассажиры рейса Саранск — Москва вылетят в столицу из Пензы

Генеральный директор АО "Международный аэропорт Саранск" Александр Кистайкин сообщил, что пассажиров рейса Саранск — Москва, которые не смогли вылететь из-за происшествия с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом .
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