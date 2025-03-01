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Сенатор Шендерюк-Жидков: уровень Зеленского не соответствует мировой политике

Сенатор Шендерюк-Жидков: уровень Зеленского не соответствует мировой политике

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому больше нет места в мировой политике. Об этом сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости, комментируя переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

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