Сенатор Шендерюк-Жидков: уровень Зеленского не соответствует мировой политике

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому больше нет места в мировой политике. Об этом сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости, комментируя переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
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