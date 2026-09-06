«Моя принципиальная позиция»: Тимати отказался продвигать дочь

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, не будет использовать свои связи для продвижения своей дочери Алисы.
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