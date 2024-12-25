Самолет без мужчин на борту успешно приземлился в аэропорту Мешхеда в Иране

В аэропорту Шахид Хашеминежад впервые сел самолет, которым управлял женский экипаж.Первый самолет рейса "Иран Бану", на борту которого были только женщины, совершил успешную посадку в международном аэропорту Шахид Хашеминежад в иранском Мешхеде.