Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Таких дебилов надо сажать в тюрьму лет на десять!Мужчина запустил ...
  • Сергей Карабухин
    ВСЯ ПРАВДА КАК ПОРОШЕНКО СБИЛ БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Систем Бук из ССС...Порошенко предлож...
  • Eduard
    Дайте ему пожизнено,видно воля ему не мила!Мужчина запустил ...

Самолет без мужчин на борту успешно приземлился в аэропорту Мешхеда в Иране

Самолет без мужчин на борту успешно приземлился в аэропорту Мешхеда в Иране

В аэропорту Шахид Хашеминежад впервые сел самолет, которым управлял женский экипаж.Первый самолет рейса "Иран Бану", на борту которого были только женщины, совершил успешную посадку в международном аэропорту Шахид Хашеминежад в иранском Мешхеде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх