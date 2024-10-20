Поздравление вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой с Днем отца

Поздравление заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой с Днем отца. «Уважаемые отцы! 20 октября в Российской Федерации отмечается важный и значимый праздник – день Отца! Значение отца в жизни каждого из нас невозможно переоценить: папа всегда поддержит отеческим советом, словом, поступком, искренне обрадуется успехам и достижением своих детей, благодаря мудрости и спокойствию отца, которые он проявляет в трудные минуты испытаний, вся семья обретает силу, стойкость, уверенность! Особые слова признательности и благодарности хочу адресовать мужчинам-отцам, участникам специальной военной операции.