Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Историки никогда не пользуются такими дешёвыми приёмчиками,выкладыванием картинок с,якобы,цитатами. И что писала Ахма...Без Сталина не бы...
  • Александр
    Сталин никогда не говорил подобного.Он разумным человеком был,но не богом.Вот тут неплохой разбор Киевской операции h...Без Сталина не бы...
  • Aleksandr Sobolev
    Ну покинул и покинул! Мирно! ✌️ А вот почему нелюди-большевики его - не обладающего туже никакой властью - так боялис...Без Сталина не бы...

Мигранты. Итоги года от "Многонационала": Русских начали слышать - теперь закон на нашей стороне

Мигранты. Итоги года от "Многонационала": Русских начали слышать - теперь закон на нашей стороне

Царьград Коллаж Царьград Авторы телеграм-канала "Многонационал" подводят итоги года, вспоминая ключевые законы, которые положительно сказались на миграционной обстановке в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮЮ
Юлия Юлия
Хотела записаться по ЕМИАС к врачу в поликлинику, но когда увидела ФИО врачей, к которым возможна запись - поняла, что не стоит рисковать! Еще весной такого кошмара, как сейчас, не было!
Ответить
8 час.
Evgenija Palette
А если они выиграют выборы, тут вообще будет АЗИЯ...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх