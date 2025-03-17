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Царьград

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Ребенок пострадал в результате обстрела украинскими ВС села Рыбальче.

Ребенок пострадал в результате обстрела украинскими ВС села Рыбальче.

В результате артобстрела украинскими силами села Рыбальче Херсонской области был ранен ребёнок. За сутки зафиксированы 38 ударов по левобережным районам Днепра, страдают мирные жители в девяти населённых пунктах, включая Новую Каховку и Алёшки.

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