Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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КСИР заявил о ракетном ударе по командному центру США

КСИР заявил о ракетном ударе по командному центру США

Десять баллистических ракет запустила иранская армия по целям, принадлежащим армии США. Как сообщил Корпус стражей исламской революции, нанесен удар по американскому командному центру на Ближнем Востоке, а также по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

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