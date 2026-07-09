КСИР заявил о ракетном ударе по командному центру США

Десять баллистических ракет запустила иранская армия по целям, принадлежащим армии США. Как сообщил Корпус стражей исламской революции, нанесен удар по американскому командному центру на Ближнем Востоке, а также по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.
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